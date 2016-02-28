تكثيف أمني بقرية كوم يعقوب بأبوتشت على خلفية تجدد خلافات ثأرية بين عائلتين‎

كثفت الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، من تواجدها بمحيط قرية كوم يعقوب بمركز أبوتشت، على خلفية بمصرع مزارع وإصابة شقيقه في تجدد خلافات ثأرية بين عائلتين بالقرية.

كانت اشتباكات قد تجددت في ساعات متأخرة مساء أمس السبت، بين عائلتي أل “عيسى” و”البحاروة” بقرية كوم يعقوب، راح ضحيتها محفوظ فؤاد، إثر إصابته​.​ بطلق ناري في البطن والصدر، وأصيب شقيقه محمود، بطلق ناري، بالفخذ والبطن،بسبب تجدد خلافات ثأرية بين العائلتين فتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى أبوتشت المركزي.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي صرحت بدفن جثة المجني عليه، بعد ندب الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط المتهمين وا​لسلاح​​ المستخدم.