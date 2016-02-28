أخبار عاجلة

برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تكثيف أمني بقرية كوم يعقوب بأبوتشت على خلفية تجدد خلافات ثأرية بين عائلتين‎

Google+ Print
تكثيف أمني بقرية كوم يعقوب بأبوتشت على خلفية تجدد خلافات ثأرية بين عائلتين‎ تكثيف أمني بقرية كوم يعقوب بأبوتشت على خلفية تجدد خلافات ثأرية بين عائلتين‎

خلافات ثأرية بين عائلتين‎

كثفت الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، من تواجدها بمحيط قرية كوم يعقوب بمركز أبوتشت، على خلفية بمصرع مزارع وإصابة شقيقه في تجدد خلافات ثأرية بين عائلتين بالقرية.

كانت اشتباكات قد تجددت في ساعات متأخرة مساء أمس السبت، بين عائلتي أل “عيسى” و”البحاروة” بقرية كوم يعقوب، راح ضحيتها محفوظ فؤاد، إثر إصابته​.​ بطلق ناري في البطن والصدر، وأصيب شقيقه محمود، بطلق ناري، بالفخذ والبطن،بسبب تجدد خلافات ثأرية بين العائلتين فتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى أبوتشت المركزي.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي صرحت بدفن جثة المجني عليه، بعد ندب الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط المتهمين وا​لسلاح​​ المستخدم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا