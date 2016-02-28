محافظ السويس يفتتح معرض الكتب الدولى الثانى بحى الأربعين

افتتح اللواء أحمد الهياتمى، محافظ السويس، اليوم الأحد، معرض الكتب الدولى الثانى بمركز شباب المدينة بحى الأربعين، والذى يقام من 28 فبراير حتى 8 مارس، بحضور الكابتن جمال حسب النبى، مدير عام الشباب والرياضية بالسويس والمهندس محمد عجمى، رئيس حى الأربعين، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقدمت العديد من فقرات الفنون الشعبية والسمسمية والأمسيات الثقافية والشعرية، وفى نهاية الافتتاح كرم المحافظ العديد من الشخصيات الثقافية والفنية بالمحافظة.

من جانبه قال المهندس سيد خطاب، رئيس مجلس إدارة مركز شباب المدينة بالسويس، إن المعرض يأتى تحت شعار الثقافة فى المواجهة بعد ختام دورته الـ47 التى بدأت فى 27/1 وانتهت فى 10 فبراير الجارى شارك فيها 34 دولة ما بين عربية وإفريقية جاءت البحرين ضيف شرف، والكاتب الكبير الراحل جمال الغيطانى شخصية المعرض، كما شارك 850 ناشراً منهم 50 أجنبيًا و250 عربيًا و550 مصريًا.

وأضاف، رئيس مجلس إدارة مركز شباب المدينة بالسويس، أنه سيقام بأجنحة المعرض مخيم الإبداع وصالون ثقافى يتبارى فيه نخبة من الكتاب والأدباء بأعمالهم الأدبية، وتتضمن فعاليات المعرض مشاركة فاعلة من عدد من فرق السويس للتراث الشعبى والسمسمية.

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