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الشوط الثاني نهائي كأس الرابطة - ليفربول 0-1 مانشستر سيتي.. فيرناندينوووو

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الشوط الثاني نهائي كأس الرابطة - ليفربول 0-1 مانشستر سيتي.. فيرناندينوووو الشوط الثاني نهائي كأس الرابطة - ليفربول 0-1 مانشستر سيتي.. فيرناندينوووو

هل بالفعل سيشغل وليد صلاح الدين عضو لجنة الكرة السابق بالأهلي منصب مدير الكرة في نادي الاتحاد السكندري؟ سؤال من FilGoal.com يُجيب عنه مدير عام النادي.

وخرجت العديد من التقارير الصحيفة لتشير لشغل وليد صلاح الدين منصب مدير الكرة نادي الاتحاد السكندري، فما صحة ذلك؟

يُجيب جاسر منير مدير عام الاتحاد السكندري لـFilGoal.com قائلا: "لا صحة لذلك نهائيا".

وأوضح "حتى الآن لم نحدد أي أسم ولم نتواصل مع وليد صلاح أو غيره".

وأضاف "بعض من أعضاء النادي طالبوا بوجود منصب مدير الكرة في النادي، وحتى الآن لم نستقر على الأمر".

وأتم "كل ما يُقال ليس له أي أساس من الصحة".

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