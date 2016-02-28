فينجر: راشفورد فاجأني.. وسنعرف قيمة الخسارة مع نهاية الموسم

قال أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال إن مستوى الشاب ماركوس راشفورد وتسجيله هدفين لمانشستر يونايتد خلال فوزه على المدفعجية 3-2 كان مفاجئا له.

كما أكد فينجر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء إن يونايتد كان لديه "عدة ملايين" في الملعب، مثل ديفيد دي خيا ومورجان شنايدرلين وديلي بليند وأندير هيريرا وممفيس ديباي.

وعن راشفورد، قال فينجر: "تحركه وتوقيت تحركه وذكائه كانوا رائعين".

تقرير المباراة - بالفيديو - بمشاركة النني.. شباب يونايتد يحبطون حلم أرسنال لصالح توتنام وليستر

تعرف على راشفورد - مفاجأة يونايتد التي حرقت أرسنال في 3 دقائق

وعن تأثير الخسارة على فرص أرسنال في الحصول على اللقب قال: "لا أعلم، خسرنا 3 نقاط مهمة ولكن حسابيا سنعرف مدى أهمية تلك النقاط مع نهاية الموسم".

و تقدم يونايتد للمركز الخامس بـ44 نقطة فيما توقف أرسنال في المركز الثالث بـ51 نقطة ويبتعد بخمس نقاط عن ليستر سيتي بخمس نقاط.

وابتعد أرسنال أيضا عن توتنام وصيف الدوري بثلاث نقاط حيث فاز الفريق اللندني على سوانزي 2-1 في نفس توقيت مباراة أرسنال.