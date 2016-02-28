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السلطات المغربية ترفض استقبال جثمان حسناء آيت بولحسن منفذة تفجيرات باريس

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السلطات المغربية ترفض استقبال جثمان حسناء آيت بولحسن منفذة تفجيرات باريس السلطات المغربية ترفض استقبال جثمان حسناء آيت بولحسن منفذة تفجيرات باريس

>ذكرت المواقع المغربية، أن السلطات المغربية رفضت منح ترخيص لعائلة حسناء آيت بولحسن، التى قتلتها قوات الأمن الفرنسية داخل شقة بمنطقة سان دونى شمال باريس، عقب الهجمات التى ضربت العاصمة الفرنسية فى 13 نوفمبر الماضي، من أجل نقل جثمانها إلى المغرب لدفنها.

وقال محامى عائلة بولحسن، إن القنصلية المغربية فى باريس لم توافق بعد على نقل جثة حسناء إلى المغرب، حيث لايزال جثمانها بمعهد الطب الشرعى الفرنسي، منذ ثلاثة أشهر.

وأضاف المحامى أنه كان من المتوقع أن يتم نقل الجثمان يوم الجمعة لكن هذا لم يحدث، مشيرا إلى أن القنصل أخبره بأن ملف حسناء أرسل إلى الرباط .

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مصر 365

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