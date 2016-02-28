اليمن: فتح مطار عدن خلال أسابيع بعد تجديده

>قال وزير الإعلام اليمنى إن من المنتظر فتح مطار عدن بالكامل أمام رحلات الطيران التجارية خلال أسابيع فى خطوة من شأنها تعزيز الثقة فى قدرة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادى على السيطرة على المدينة المضطربة.

وحاصر العنف المدينة الواقعة فى جنوب البلاد منذ أن استعاد أنصار هادى بدعم من التحالف الذى تقوده السعودية السيطرة عليه من أيدى جماعة الحوثى المتحالفة مع إيران فى يوليو تموز الماضي. ولم يعمل المطار سوى بصورة متقطعة منذ ذلك الحين وسط مخاوف أمنية مستمرة.

وقال الوزير محمد قباطى لرويترز إن المطار كان يقوم على حراسته مقاتلون محليون تم دمجهم فى الفترة الأخيرة فى جيش يمنى جديد يعيد هادى بناءه منذ يوليو تموز إلى جانب قوات من الإمارات العربية المتحدة ، ونفى تقارير عن أن الإمارات سحبت قواتها من المطار قائلا إنها كانت تجرى تدويرا للقوات.

وقال قباطى "تمت أعمال صيانة أولية للمطار من الخارج لكن أعمال الصيانة الداخلية وفى الصالات لم تتم وهى تستكمل الآن." وأشار إلى أنه يتوقع استكمال العمل خلال أسابيع وان تستأنف رحلات الطيران التجارية فى ذلك الوقت.

وأضاف "القوات الإماراتية لا زالت فى المطار وما حصل هو تغييرات عادية. المطار فى يد إدارة مدنية ويتم حراسته من قبل قوات إمارتية ومن المقاومة التى يتم استيعابها فى الجيش."

والإمارات عضو فى التحالف العربى الذى يقاتل الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح فى محاولة لتمكين حكومة هادى المعترف بها دوليا من ممارسة عملها.