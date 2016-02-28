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سامح شكرى يرحب بسريان وقف الأعمال العدائية فى سوريا

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سامح شكرى يرحب بسريان وقف الأعمال العدائية فى سوريا سامح شكرى يرحب بسريان وقف الأعمال العدائية فى سوريا
رحب وزير الخارجية سامح شكرى بما تم رصده من سريان وقف الأعمال العدائية فى سوريا على النحو الذى سمح بإنقاذ أرواح عشرات من السوريين خلال اليومين الماضيين. ودعا وزير الخارجية إلى تثبيت وتقوية وقف إطلاق النار خلال الأيام القادمة وسرعة معالجة أية خروقات أو خلافات بشأن وقائع محددة يمكن أن تؤثر عليه حفاظا على ما تم تحقيقه ووصولا إلى وقف كامل لإطلاق النار يعزز من فرص تقدم المفاوضات السياسية التى أعلن المبعوث الدولى "دمستورا" استئنافها اعتبارا من يوم 7 مارس القادم.

وأكد شكرى على أهمية الالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2268 الخاص بوقف الأعمال العدائية مؤكدا أن ستبذل كافة الجهود الممكنة لدعم هذا التوجه على ضوء حاجة المنطقة العربية والشرق الأوسط، بل والمناطق المجاورة لها فى أوروبا، والمجتمع الدولى كله لاستعادة الاستقرار والدفع نحو التغيير فى سوريا منعا لمزيد من التدهور الذى لا يخدم مصالح أى من الأطراف وخاصة المتصارعة على الأراضى السورية.
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>- كيرى: لا يزال يتعين القيام بالكثير للتوصل إلى وقف للنار فى سوريا

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