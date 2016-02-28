غارات روسية على ريفى حماة وحمص فى سوريا رغم سريان الهدنة

>شنت المقاتلات الروسية ،على الرغم من سريان الهدنة فى سوريا لليوم الثانى ،غارات جوية استهدفت قرية "حربنفسة" فى ريف حماة ، وقرية غرناطة فى ريف حمص الشمالى.

وقالت مصادر محلية سورية، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية اليوم "الأحد" ، إن قوات النظام السورى قصفت أيضا أطراف مدينة بصرى الشام قرب درعا ".

من جانبه ، أكد أمين سر الهيئة السياسية للائتلاف أنس العبدة، أن الجيش الحر وفصائل الثورة لا تزال ملتزمة بالهدنة، مشيرا إلى أن الخروقات الموثقة خلال الساعات الأولى من قبل قوات النظام والموالين لهم تتعمد إجهاض الهدنة، وإحباط أى مدخل للحل السياسي.

يشار إلى أن روسيا أكدت ، فى وقت سابق ، أن غاراتها مستمرة على "داعش" والنصرة والمنظمات المصنفة إرهابية، حتى مع بدء العمل بالهدنة، وقالت إنها أوقفت غاراتها فى اليوم الأول دعما لعملية وقف إطلاق النار.

واتهم ناشطون محليون وفصائل معارضة النظام بخرق الهدنة فى أكثر من منطقة فى يومها الأول، ووثقوا نحو 15 خرقا على امتداد الأرض السورية.