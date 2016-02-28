أخبار العراق اليوم.. العراق يطلق تحذيرات للمواطنين من انهيار سد الموصل

أخبار العراق اليوم

تناولت أخبار العراق اليوم تحذيرات الحكومة العراقية من انهيار سد الموصل، كما ركزت أخبار العراق اليوم على مقتل 24 شخصًا على الأقل فى تفجيرين استهدفا سوق "مريدى" بمدينة الصدر شرق العاصمة العراقية.>أصدرت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، توجيهات للسكان بعد تزايد التحذيرات من احتمال انهيار سد الموصل الكبير شمالىّ العراق.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقى، حيدر العبادى، فى بيان، إن "سكّان المناطق المحاذية لمجرى نهر دجلة، عليهم تجنب خطر اندفاع مياه الفيضان إلى مناطقهم، لتلافى مخاطر انهيار سدّ الموصل"، مشددًا على "سكان مدينة الموصل وتكريت وسامراء إلى الابتعاد عدة كيلومترات عن مجرى النهر".

أخبار العراق اليوم

>أفادت فضائية "الحدث" فى خبر عاجل لها منذ قليل، بمقتل 8 من مسلحى داعش بقصف جوى استهدف تجمعًا لهم فى منطقة الحامضية شمالى الرمادى بالعراق.

كما أفادت مصادر أمنية فى بغداد، بأن 24 شخصًا على الأقل قتلوا وأصيب عشرات آخرون بجروح، الأحد، فى تفجيرين استهدفا سوق "مريدى" بمدينة الصدر شرق العاصمة العراقية.

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