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أخبار اليمن اليوم.. مسلحون يغتالون رجل دين سلفى فى عدن

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أخبار اليمن اليوم.. مسلحون يغتالون رجل دين سلفى فى عدن أخبار اليمن اليوم.. مسلحون يغتالون رجل دين سلفى فى عدن
ركزت اخبار اليمن اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن اخبار اليمن اليوم اغتال مسلحون مجهولون رجل الدين السلفى الشيخ عبد الرحمن العدنى بإطلاق النار عليه الأحد فى مدينة عدن اليمنية التى تشهد منذ اشهر تناميا فى نفوذ المسلحين وبينهم جهاديون، بحسب مصدر أمنى.

وقال المصدر الذى رفض كشف اسمه "اغتال مسلحون مجهولون الشيخ عبد الرحمن العدنى أثناء خروجه من منزله متجها نحو المسجد فى منطقة الفيوش" عند الأطراف الشمالية لعدن.

وأوضح المصدر أن المسلحين أصابوا العدنى بعد إطلاق النار عليه من على متن سيارة يستقلونها، وأنه توفى بعيد وصوله إلى المستشفى. وكان العدنى يتولى الاشراف على "دار الحديث" الدينى فى الفيوش، وهى مركز تعليم دينى ذات توجهات سلفية، يضم طلابا محليين واجانب.

وقال الباحث فى شؤون الجماعات الإسلامية فى عدن زيد السلامى أن العدنى كان يعرف عنه "انه يرفض العنف والإرهاب"، مشيرا إلى أن من اغتاله يريد "الدفع بالشباب السفليين المعتدلين لانتهاج العنف".

ولم تحدد المصادر الجهة التى تقف وراء ذلك، الا أن عدن تشهد منذ استعادتها بشكل كامل من قبل القوات الحكومية المدعومة بالتحالف العربى بقيادة ، وضعا امنيا هشا وتناميا فى نفوذ المسلحين، بينهم جماعات جهادية كتنظيم القاعدة وتنظيم داعش. وتنسب معظم الهجمات والتفجيرات وعمليات الاغتيال بالرصاص للتنظيمين الجهاديين، علما انهما تبنيا بعضها بشكل رسمى.

ومن أخبار اليمن اليوم، لقى 17 من مليشيات الحوثيين وحليفهم صالح بينما أصيب عشرات فى المعارك إلى وقعت بين قوات الجيش اليمنى والمقاومة الشعية المؤيدة له وبين هذه الميليشيات فى جبهات القتال فى مدينة تعز، ونتيجة قصف طائرات دول التحالف العربى لمواقعهم فى محافظة تعز جنوب غربى اليمن.

وذكر المركز الإعلامى للمجلس العسكرى فى تعز أن واحدا من عناصر المقاومة قتل فى المعارك وأصيب 6 آخرون، كما أصيب 9 مدنيين فى القصف العشوائى للمليشيات على الأحياء السكنية.

وأشار المركز إلى أن مدفعية المليشيات واصلت الليلة الماضية قصف المناطق السكنية مما أدى إلى وقوع انفجارات عنيفة فى المدينة ولم يعرف حتى الآن ما إذا كان القصف قد أدى إلى سقوط ضحايا. وقد قامت طائرات التحالف بقصف مواقع المليشيات فى شرقى المدينة ومديرية جبل حبشى ومنطقة يختل بمدينة المخا غرب مدينة تعز فى الوقت الذى تدور فيه اشتباكات بين الجانبين فى مختلف جبهات القتال.


>- أخبار سوريا اليوم.. صمود اتفاق الهدنة مع توقف القتال فى معظم أنحاء سوريا

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