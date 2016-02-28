احتراق سيارة واشتعال النيران بمنزل بنجع حمادى بـ«قنا»‎

تمكنت قوات الدفاع المدنى والحريق بنجع حمادي من السيطرة على حريق نشب بسيارة ربع نقل كانت تقل عدد من جراكن الوقود وانقلابها وامتداد النيران لمنزل مبنى بالطوب اللبن دون وقوع اصابات فى الأرواح بقرية القمانة بملاكز نجع حمادي.

وتلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارا بإشتعال النيران بمركز نجع حمادي.

وكشفت تحريات العميد أيمن فتحى رئيس المباحث الجنائية نشوب حريق بسبارة ربع نقل كانت تقل عدد من جراكن الوقود فأختلت عجلة القيادة بيد السائق مما أدى إلى أنقلالها وأشتعال النيران بها وأمتدادها لمنزل مجاور مبنى بالطوب اللبن ومسقوف بجذوع النخل فأنتقلت قوات الدفاع المدنى والحريق بإشراف العميد سامح بسيم مدير الأدارة وتمكنت من إخماد الحريق قبل أمنداده بالقرية دون وقوع إصابات فى الأرواح وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق ​​.