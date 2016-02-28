أخبار عاجلة

برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

احتراق سيارة واشتعال النيران بمنزل بنجع حمادى بـ«قنا»‎

Google+ Print
احتراق سيارة واشتعال النيران بمنزل بنجع حمادى بـ«قنا»‎ احتراق سيارة واشتعال النيران بمنزل بنجع حمادى بـ«قنا»‎

جانب من اشتعال النيران بالمنزل

تمكنت قوات الدفاع المدنى والحريق بنجع حمادي من السيطرة على حريق نشب بسيارة ربع نقل كانت تقل عدد من جراكن الوقود وانقلابها وامتداد النيران لمنزل مبنى بالطوب اللبن دون وقوع اصابات فى الأرواح بقرية القمانة بملاكز نجع حمادي.

وتلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارا بإشتعال النيران بمركز نجع حمادي.

وكشفت تحريات العميد أيمن فتحى رئيس المباحث الجنائية نشوب حريق بسبارة ربع نقل كانت تقل عدد من جراكن الوقود فأختلت عجلة القيادة بيد السائق مما أدى إلى أنقلالها وأشتعال النيران بها وأمتدادها لمنزل مجاور مبنى بالطوب اللبن ومسقوف بجذوع النخل فأنتقلت قوات الدفاع المدنى والحريق بإشراف العميد سامح بسيم مدير الأدارة وتمكنت من إخماد الحريق قبل أمنداده بالقرية دون وقوع إصابات فى الأرواح وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق ​​.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا