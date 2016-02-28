صور| نواب «المصريين الأحرار» يلتقون ممثلين لـ«حملة الماجستير والدكتوراة»

التقى عدد من نواب حزب المصريين الأحرار، مجموعة من الشباب حملة الماجستير والدكتوراة الذين تظاهروا أمام مجلس النواب طلبًا للحصول على وظائف.

حضر اللقاء من نواب المصريين الأحرار سيلفيا نبيل، ميرفت موسى، إيناس عبد الحليم، نادية هنري، طارق السيد، ومجدى ملك، وتوحيد تامر.

وشهد اللقاء رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال وعدد من النواب.

وكانت النائبة نادية هنري والنائب مجدى ملك، قد توجها إلى مكتب رئيس مجلس النواب، للاستئذان بدخول مندوبين عن الشباب وعددهم 1700 شابًا على مستوى الجمهورية إلى المجلس لسماع مطالبهم.

وأكدت «هنرى»، أن النواب وعدوا خلال لقاء بالتواصل مع رئيس الوزراء لحل مشكلة الشباب.

يذكر أن العشرات من الشباب حملة الماجستير والدكتوراه، قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس النواب بشارع القصر العيني للمطالبة بالتعيين، ورفع المشاركون في الوقفة، لافتات منددة بالوساطة والمحسوبية في تعيينات الجهاز الإداري بالدولة، مطالبين بالتعيين.