كوب من عصير الطماطم يوميًا يحميك من السرطان وأمراض القلب ويحسن الشعر

ذكر الموقع الأمريكى "gazettereview"، فى تقرير نشره مؤخرًا أن فوائد عصير الطماطم، تشمل غناه بالعديد من الفيتامينات والمعادن والمركبات التى لها كثير من الفوائد الصحية، للجسم ويحتوى على "الليكوبين" الذى يعد من أهم مضادات الأكسدة والمقاوم للكثير من الأمراض أبرزها السرطان.>وأكد التقرير أن شرب عصير الطماطم يوميًا يعزز الصحة، كما أظهرت العديد من الدراسات أن مادة الليكوبين التى تتواجد فى الطماطم تحارب أنواع مختلفة من السرطان مثل سرطان الثدى والقولون والرئة والبنكرياس.

وأشار التقرير إلى أن عصير الطماطم يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لأن الطماطم تحوى حمض الفوليك والبوتاسيوم وفيتامينى ب 3 وب 6 اللازمين لسلامة القلب.

ولفت التقرير، إلى أن عصير الطماطم يجعل الشعر والجلد أكثر صحة، لاحتوائه على فيتامين ك الذى يؤثر بشكل إيجابى على نمو الشعر.

وأثبتت الدراسات أن تناول كوبين من عصير الطماطم يوميًا يحسن صحة الجلد ويقلل فرض الإصابة بحب الشباب ويقاوم ظهور لبقع الداكنة ويحمى خلايا الجلد من التلف، هذا بجانب احتواء الطماطم على مادة "بيتا كاروتين" التى تحمى الجلد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

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