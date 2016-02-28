مصنع لإنتاج الخلايا الشمسية وتوليد الكهرباء.. بعلوم المنوفية

أنشأت كلية العلوم جامعة المنوفية مصنع لإنتاج الخلايا الشمسية من تحويل السليكا والرمال المتوفرة فى الصحراء الشرقية ووادى النيل إلى سليكون نقى واستخدامه فى إنتاج الخلايا الشمسية وتوليد طاقة كهربائية تصل سعتها إلى 10 ميجا وات.

صرح الدكتور مجدى أبو غزالة رئيس قسم الفيزياء بعلوم المنوفية بأنه لإنتاج محطات شمسية مرتبطة بشركة الكهرباء العامة يتطلب مجموعة من خلايا شمسية وجهاز تحويل الجهاز التيار الكهربائى من DC إلى AC (220V)، وأجهزة قياس "عدادات" والتى يمكنها إنتاج كمية هائلة من الطاقة الكهربائية تتراوح بين 1800 كيلو وات ساعة سنويـا، ولإنتاج 10 ميجا وات يتطلب الأمر إلى إنشاء 10,000 محطة شمسية صغيرة.

وشارك فى العمل فريق بحثى متخصص من كليتى العلوم والهندسة بجامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة.

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