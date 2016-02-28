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مصرع وإصابة 9 أشخاص بحادث تصادم سيارتين في سوهاج‎

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مصرع وإصابة 9 أشخاص بحادث تصادم سيارتين في سوهاج‎ مصرع وإصابة 9 أشخاص بحادث تصادم سيارتين في سوهاج‎

حادث تصادم – أرشيفية

 

لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون في حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعي الغربي السريع أمام مدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

وكان اللواء أحمد ابو الفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغ من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد استقبال مستشفى حرجا المركزي لـ5 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة، فيما تم نقل 4 أخرون لتلقى العلاج بمستشفى سوهاج الجامعي لخطورة حالتهم، وذلك بسبب حادث مروري بين سيارتين “بيجو 7 راكب”.

ومن جانبه قال الدكتور يسري بيومي وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن شخص توفي منذ قليل بعد تأثرة بإصابات بالغة نتيجة الحادث، مشيرًا إلى أن خالة باقى المصاببن مطمئنة وهى عبارة عن كسور وكدمات متفرقة بالجسم.

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