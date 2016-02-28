بالفيديو.. توفيق عكاشة رفع "جزمته" بالتلفزيون فضرب بها فى البرلمان

رصد "اليوم السابع"، عدد المرات التى رفع فيها النائب توفيق عكاشة حذاءه على الهواء عبر قناة الفراعين، فى وجه معارضيه سواء بالداخل أو الخارج، وذلك بعد واقعة ضرب النائب كمال أحمد، عكاشة، بالحذاء بسبب استضافة الأخير السفير الإسرائيلى بمنزله.

كانت واقعة ضرب النائب كمال أحمد، توفيق عكاشة بـ"الجزمة" صباح اليوم الأحد، داخل مجلس النواب، أثارت ردود أفعال واسعة بالشارع المصرى، خاصة وأن نائب نبروه وطلخا، ظهر فى كثير من حلقات برنامجه يحمل حذاء على الهواء، وكأنه كما يقال "انقلب السحر على الساحر"، رفعها بالتلفزيون فضرب بها بالبرلمان.

- بالفيديو.."الجزمة" التى هشمت رأس "التطبيع".. حذاء كمال أحمد يدخل التاريخ بعد ضربه توفيق عكاشة .. أسود بدون رباط مقاس41 وثمنه320 جنيها.. والنائب يهديه للكنيست.. ويؤكد: شاهد على نائب ثار لكرامة الشهداء

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- بالصور.. كمال أحمد بعد ضرب "عكاشة" بـ"الجزمة": أهلا وسهلا بإسقاط عضويتى.. ما فعلته رسالة "عبد الناصر" للخائن وكل ماهشوفه هضربه.. و"نشوى الديب": يستحق الضرب بالشباشب.. ونائب: يستاهل 60 جزمة

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