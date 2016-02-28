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استشهاد النقيب إيهاب إبراهيم معاون مباحث الخانكة فى مأمورية بسرياقوس

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استشهاد النقيب إيهاب إبراهيم معاون مباحث الخانكة فى مأمورية بسرياقوس استشهاد النقيب إيهاب إبراهيم معاون مباحث الخانكة فى مأمورية بسرياقوس
استشهد منذ قليل النقيب إيهاب إبراهيم معاون مباحث مركز الخانكة أثناء توجهه لمأمورية لضبط بعض الهاربين فى جناية، حيث قام مجهولون بإطلاق الرصاص على سيارة الشرطة التى كان يستقلها وبصحبته النقيب محمد عزمى معاون مباحث المركز، وعدد من أفراد المباحث بمنطقة سرياقوس.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة من الرائد محمد الشاذلى رئيس مباحث مركز الخانكة، وانتقلت قيادات المباحث بإشراف اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية لموقع الحادث، وانتقل فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار جمال حته رئيس نيابة الخانكة بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.


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