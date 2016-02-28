صيادون بكفر الشيخ يقطعون الطريق الدول الساحلى ويطالبون بحضور المحافظ

قطع عدد من الصيادين عند قرية المعدية الطريق الدولى الساحلى؛ اعتراضًا على مصادرة غزل الصيد الخاصة بهم.

وتكدست السيارات على الطريق الدولى الساحلى من الجانبين، وأشعل الصيادون النيران فى إطارات السيارات، وطلبوا بحضور اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، حتى يعيدوا فتح الطريق .

وانتقل عدد من قيادات مديرية الأمن لإقناع الأهالى بفتح الطريق، لكن الصيادين صمموا على استمرار غلقه حتى حضور المحافظ.

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