التحقيق مع فنانة شهيرة بتهمة تسهيل الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة اللواء أمجد شافعى، من ضبط الفنانة الشهيرة "غ. إ" بتهمة إدارة مسكنها للأعمال المنافية للآداب وتسهيل واستغلال النسوة الساقطات فى أعمال الدعارة بالقاهرة.

كانت معلومات وردت لإدارة النشاط الداخلى بالإدارة العامة للآداب عن قيام الفنانة بإدارة 3 شقق سكنية تملكها، للأعمال المنافية للآداب عن طريق قيامها بتأجير الشقق التى تستأجرها بالمعادى لرجال أعمال خليجيين وإرسال نسوة ساقطات إليهم.

عقب تقنين الإجراءات والتحريات والتى أكدت صحة المعلومات خرجت مأمورية وداهمت الشقق الثلاثة، وتم ضبط 3 فتيات و4 رجال عرب فى شقة تملكها، وضبط 4 سيدات و3 رجال فى شقة أخرى تستأجرها، وضبط رجل فى أحضان 3 ساقطات فى الشقة الثالثة التى تستأجرها، كما تم ضبط اثنين سماسرة عقارات وساقطات.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بما هو منسوب إليهم، وقالت المتهمات إنهن تم إرسالهن إلى الشقق بناء على اتصال من سماسرة لقضاء سهرة حمراء بمقابل مادى، وبمواجهة سماسرة الساقطات أقروا بما قالته المتهمات وأضافوا أنهم يعملون لحساب الفنانة وهى من تطلب إرسال الساقطات للرجال راغبى المتعة بمقابل مادى.

وبالعرض على نيابة دار السلام أمرت بضبط المتهمين وتفريغ هواتفهم، وتبين وجود رسائل تدل على إرسال الفنانة نساء ساقطات للرجال فى الشقق التى تملكها وتستأجرها، كما تبين وجود رسالة نصية من الفنانة لأحد مساعديها بإرسال قطعة حشيش كبيرة لها لتناولها.

وعليه أمرت النيابة بضبط وإحضار المتهمة وإرسالها لمصلحة الطب الشرعى لبيان تناولها للمواد المخدرة من عدمه، وبالكشف الجنائى على المتهمة تبين أنها سبق ضبطها فى قضية آداب داخل شقة ضمت بعض الفنانين فى شهر فبراير عام 1992، ولا تزال النيابة تحقق مع الفنانة فى باقى الاتهامات والتى ستقرر حبسها من عدمه.

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