أخبار عاجلة

برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إزالة 74 حالة تعد على الأراضى الزراعية خلال أسبوع بسوهاج

Google+ Print
إزالة 74 حالة تعد على الأراضى الزراعية خلال أسبوع بسوهاج إزالة 74 حالة تعد على الأراضى الزراعية خلال أسبوع بسوهاج
أكد المهندس مراد محمد حسين، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، أنه تم إزالة 74 حالة تعد على الأراضى الزراعية خلال أسبوع، بمساحة 3 أفدنة و10 قراريط و4 أسهم على مستوى المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المديرية تواصل جهودها وحملاتها للقضاء على تعديات الأراضى الزراعية، تنفيذًا للقرارات الإدارية والأحكام القضائية، مؤكدًا تنفيذ تعليمات وزارة الزراعة لإزالة التعديات والمخالفات، حفاظا على الرقعة الزراعية.


>- إزالة 186 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية فى سوهاج

- زراعة سوهاج تعقد ندوة حول تشجيع المزارعين لزراعة المحاصيل الزيتية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365