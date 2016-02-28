إزالة 74 حالة تعد على الأراضى الزراعية خلال أسبوع بسوهاج

أكد المهندس مراد محمد حسين، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، أنه تم إزالة 74 حالة تعد على الأراضى الزراعية خلال أسبوع، بمساحة 3 أفدنة و10 قراريط و4 أسهم على مستوى المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المديرية تواصل جهودها وحملاتها للقضاء على تعديات الأراضى الزراعية، تنفيذًا للقرارات الإدارية والأحكام القضائية، مؤكدًا تنفيذ تعليمات وزارة الزراعة لإزالة التعديات والمخالفات، حفاظا على الرقعة الزراعية.

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