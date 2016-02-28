فى يونيو المقبل.. طرح جهاز بحجم كبسولة الفيتامين لتنظيم ضربات القلب

كشف تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، عن طرح أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب فى العالم، خلال شهر يونيو المقبل.

وأوضح التقرير أن الجهاز الجديد الذى يسمى "ميكرا" سيكون بنفس حجم كبسولة الفيتامين، ويساعد على تنظيم ضربات القلب، ويعد مفيدًا جدًا للحفاظ على سلامة مرضى القلب على المدى البعيد، ويمتلك نفس كفاءة الأجهزة التقليدية لكن سعره أعلى.

ويرى باحثون من الهند أن هذا الجهاز من التكنولوجيا المعدلة التى تفيد مرضى القلب على المدى البعيد، وسيكون وسيلة للتخلص من أجهزة ضبط نبضات القلب التى تحوى شبكة من الأسلاك غير متقنة الصنع.

وينصح الباحثون الأشخاص الذين يعانون من بطء أو عدم انتظام فى دقات القلب باستخدامه، حيث يساعدهم على تنظيم ضربات القلب ويحفز عضلة القلب بتحديد وقت تفريغ الكهرباء، التى تؤثر على دقات القلب، كما أن الجهاز ينبض بطريقة مشابهة لضربات القلب الطبيعى.

وأشار التقرير إلى أن جهاز "ميكرا"، سيكون متواجدًا بالأسواق خلال شهر يونيو المقبل، وزرعه فى جسد المريض يتم بعمل شق بسيط عن طريق القسطرة أعلى قلب المريض ودون جراحة أو استخدام أسلاك، كما الحال فى أجهزة القلب الحالية.

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