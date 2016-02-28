سقوط 5 عاطلين بحوزتهم حشيش وبانجو فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المخدرات وضباط مباحث الأقسام من القبض على 5 عاطلين من تجار ومتعاطى المخدرات بحوزتهم كميات من الحشيش والبانجو بقصد التعاطى والاتجار، وذلك فى حملة أمنية.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية بورود معلومات للرائد أحمد عبدالعزيز رئيس وحدة مباحث قسم القنطرة شرق، مفادها قيام المتهم" حلمى. أ .ع" 31 سنة عاطل مقيم مساكن التوفيق ــ دائرة قسم القنطرة شرق له كارت تخصص إجرامى تحت رقم 122/4 أ، بالاتجار فى نبات البانجو المخدر، حيث تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته ( 32 ) لفافة متوسطة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى (4 كيلو جرام ) وهاتف محمول ومبلغ مالى قدره 30 جنيها ، و بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والمبلغ المالى من حصيلة البيع.

كما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز فايد مفادها قيام المتهم" إسلام. إ .م " 29 سنة عاطل مقيم العبور دائرة مركز فايد بالاتجار فى المواد المخدرة ، حيث تم ضبطه وبحوزته ( 13 ) قطعة حشيش وزنت حوالى ( 60 جرام ) وهاتف محمول ومبلغ مالى 2350 جنيه وكذا سلاح أبيض " كتر " ، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

وتمكن الرائد محمود رحيل رئيس وحدة مباحث مركز الإسماعيلية من ضبط المتهم " ناصر. ر. س" 24 سنة عاطل مقيم الكيلو 14 - دائرة مركز القنطرة غرب وبحوزته ( 4 ) قطع حشيش وزنت حوالى ( 60 جرام ).

وألقى الرائد محمد جميل رئيس وحدة مباحث قسم ثان القبض على المتهم " محمد .ن .أ " 26 سنة عاطل مقيم حى السلام دائرة قسم ثان وبحوزته ( 6 ) قطع حشيش وزنت حوالى " 60 جرام " وسلاح أبيض " مطواة " ومبلغ مالى قدره 250 جنيه وهاتف محمول.

وتمكن الرائد أحمد الشناوى رئيس وحدة مباحث قسم أول من ضبط المتهم " محمد .م. ا " 36 سنة عاطل مقيم البهتينى- دائرة مركز الإسماعيلية وبحوزته ( 2 ) قطعة من حشيش وزنت حوالى " 30 جرام " ، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.