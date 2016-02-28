ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى و3 طلقات فى القنطرة بالإسماعيلية

ضبطت مباحث مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية عاطلا بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش محلى الصنع" و 3 طلقات من ذات العيار بقصد الدفاع.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات للرائد عبد الرؤوف شاهين رئيس وحدة مباحث مركز القنطرة غرب، مفادها قيام المتهم "أحمد .أ. م" 57 سنة عاطل مقيم ظهر الجبل - دائرة مركز القنطرة غرب بحيازته سلاح نارى، حيث تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتحرى عنه سالف الذكر أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته سلاح نارى عبارة عن "فرد خرطوش محلى الصنع" وكذا ( 3 ) طلقات من ذات العيار.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.