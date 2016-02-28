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تأجيل محاكمة 542 متهمًا فى أحداث عنف بمركزى ملوى وسمالوط لـ6 مارس المقبل

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تأجيل محاكمة 542 متهمًا فى أحداث عنف بمركزى ملوى وسمالوط لـ6 مارس المقبل تأجيل محاكمة 542 متهمًا فى أحداث عنف بمركزى ملوى وسمالوط لـ6 مارس المقبل
أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة، اليوم الأحد، بمحافظة أسيوط محاكمة 542 متهماً فى أحداث عنف بمركزى ملوى وسمالوط، إلى جلسة 6 مارس؛ لمواصلة الاستماع إلى باقى شهود الإثبات.

ونظرت المحكمة 3 قضايا؛ الأولى متهم فيها 204 متهمين فى اقتحام وحرق متحف ملوى جنوب المنيا، وفى القضية الثانية نظرت المحكمة محاكمة 316 متهماً فى حرق كنيسة السيدة العذراء وإدارة مرور ملوى، أعقاب أحداث العنف التى شهدتها البلاد عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وفى القضية الثالثة استمعت المحكمة إلى مناقشة بعض أقوال المتهمين فى تكوين خلية إرهابية، وقطع السكة الحديد بقرية التوفيقية بمركز سمالوط، والمتهم فيها 22 متهمًا بمركز سمالوط، والاتهامات الموجهة لهم بشأن تفجيرات بعض محولات الكهرباء بدائرة المركز فى شهر مايو من العام الماضى، وقطع السكة الحديد وتعطيل حركة المواصلات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين التحريض على التظاهر والعنف، والتعدى على منشآت عامة، والانضمام إلى جماعة محظورة وإثارة الشغب.


>- تأجيل محاكمة 342 متهما من الإخوان فى أعمال عنف بمركز ملوى لشهر مارس

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