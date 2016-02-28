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إحباط محاولة تهريب 20 طن ألعاب نارية داخل حاوية بضائع بميناء بورسعيد

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إحباط محاولة تهريب 20 طن ألعاب نارية داخل حاوية بضائع بميناء بورسعيد إحباط محاولة تهريب 20 طن ألعاب نارية داخل حاوية بضائع بميناء بورسعيد
تمكنت مباحث أمن الموانئ، برئاسة العميد حمدى صالح، من إحباط محاولة تهريب 20 طن ألعاب نارية قادمة من الصين، إلى ميناء بورسعيد، داخل حاوية 40 قدما.

تلقى اللواء عاطف غراب، مدير الإدارة العامة لمحور قناة السويس، واللواء سامح قوطة، وكيل الإدارة، واللواء هشام درويش، مدير مباحث محور قناة السويس، والعميد محمد الألفى، مدير إدارة أمن الموانئ ببورسعيد، معلومات تفيد بوجود حاوية إكسسورات حريمى داخل حاوية 40 قدما رقم 5329164 UGAM، قادمة من الصين وبداخلها ألعاب نارية محظور دخولها البلاد.

تم تشكيل لجنة جمركية وأمنية، وبفحص الحاوية، تبين وجود 697 كرتونة وبداخلها شماريخ وبارشوتات وصواريخ من الألعاب النارية، وتقدر بإجمالى 60 ألفا 668 من الشماريخ والبارشوتات، تزن حوالى 20 طنا، وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على المضبوطات، وتشكيل لجنة جمركية لتقدير الرسوم الجمركية، وإخطار نيابة الميناء لمباشرة التحقيق.

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مصر 365