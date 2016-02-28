ضبط ساقطة تقود شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب

تمكنت مباحث الآداب العامة برئاسة اللواء شريف التلوانى، من ضبط سيدة تسهل دعارة أخرى غرب الإسكندرية.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة، تفيد قيام "زينب. س" باستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام، بدون تمييز مقابل أجر مادي تتقاضاه نظير ذلك.

وتمكن ضباط القسم من ضبط كل من "زينب. س" 24 سنة بدون عمل مقيمه دائرة قسم أول العامرية، و"أحلام . ر " 19 سنة بدون عمل مقيمه عين شمس – محافظة القاهرة ، و"هدير . ز" 24 سنة بدون عمل مقيمه كفر الزيات – محافظة الغربية، حال قيام الأولى بتسهيل دعارة الثانية والثالثه بمنطقة شاطىء النخيل دائرة قسم أول العامرية، وتحرر المحضر جنح قسم أول العامرية وجاري العرض على النيابة.

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