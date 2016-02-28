أخبار عاجلة

برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مباحث الإسكندرية تضبط بندقية خرطوش بحوزة سائق..و155 زجاجة خمور بـ"محمصة"

Google+ Print
مباحث الإسكندرية تضبط بندقية خرطوش بحوزة سائق..و155 زجاجة خمور بـ"محمصة" مباحث الإسكندرية تضبط بندقية خرطوش بحوزة سائق..و155 زجاجة خمور بـ"محمصة"
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنتزه من ضبط "عمرو.م"، 36 سنة، سائق مقيم دائرة القسم، بحوزته بندقية خرطوش ماركة ماجنم عيار 12، وعدد 8 طلقات من ذات العيار، وأقر بحيازته للبندقية والطلقات بقصد الدفاع، وتحرر المحضر جنايات القسم، وجارى العرض على النيابة.

ووردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة تفيد قيام "ألبير.م"، 38 سنة، صاحب محل "محمصة" بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، بعرض وبيع الخمور "بدون ترخيص".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وضُبط بالمحل "155" زجاجة خمور مختلفة الأنواع والأحجام.. تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة أول المنتزه، وجارى العرض على النيابة.

- ضبط أسلحة نارية بحوزة عاطلين بالإسكندرية

- ضبط عدد من الخارجين على القانون وبحوزتهم مواد مخدرة بالإسكندرية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365