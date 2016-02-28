مباحث الإسكندرية تضبط بندقية خرطوش بحوزة سائق..و155 زجاجة خمور بـ"محمصة"

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنتزه من ضبط "عمرو.م"، 36 سنة، سائق مقيم دائرة القسم، بحوزته بندقية خرطوش ماركة ماجنم عيار 12، وعدد 8 طلقات من ذات العيار، وأقر بحيازته للبندقية والطلقات بقصد الدفاع، وتحرر المحضر جنايات القسم، وجارى العرض على النيابة.

ووردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة تفيد قيام "ألبير.م"، 38 سنة، صاحب محل "محمصة" بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، بعرض وبيع الخمور "بدون ترخيص".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وضُبط بالمحل "155" زجاجة خمور مختلفة الأنواع والأحجام.. تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة أول المنتزه، وجارى العرض على النيابة.

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