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حبس عاطلين 4 أيام ضبط بحوزتهما تمثالا أثريا بالبحيرة

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حبس عاطلين 4 أيام ضبط بحوزتهما تمثالا أثريا بالبحيرة حبس عاطلين 4 أيام ضبط بحوزتهما تمثالا أثريا بالبحيرة
تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط عاطلان وبحوزتهما تمثالا أثريا بالبحيرة.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

وكان قد تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير الإدارة والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والعميد حازم حسن وكيل المباحث من ضبط "رامى.ا.أ"، "سارى.س.م" بمدينة الدلنجات وبحوزتهما تمثال يشتبه فى كونه أثرى وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1863 إدارى الدلنجات.

وبالعرض على النيابة قرر أحمد جمال وكيل النائب العام برئاسة المستشار محمد شلوف بأمانة سر محمد يوسف ومحمد عبدالعظيم حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات .

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