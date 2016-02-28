أخبار عاجلة

برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

صور| كوم الضبع بالباجور تشييع جثمان شهيد انفجار مدرعة العريش

Google+ Print
صور| كوم الضبع بالباجور تشييع جثمان شهيد انفجار مدرعة العريش صور| كوم الضبع بالباجور تشييع جثمان شهيد انفجار مدرعة العريش

تشييع الجنازة

 

شيع الآلاف من أهالي قرية كوم الضبع التابعة لمركز الباجور، اليوم الأحد، جنازة الشهيد المجند محمود السيد فرحات يوسف “20 سنة”، والذي استشهد إثر حادث انفجار مدرعة بالعريش،  وحضر الجنازة الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية.

انطلقت الجنازة من مسجد ابو الفتوح بالقرية وشارك في تشييع الجنازة اللواء أحمد السكري مساعد مدير أمن المنوفية والعميد أ .ح علاء فايز من قيادة الجيش الثاني الميداني والعقيد وليد السيد سالم المستشار العسكري لمحافظة المنوفية ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وتعالت هتفات الأهالي المطالبة بالقصاص لدم الشهداء والقضاء على الإرهاب مرددين العديد من الهتافات منها “لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله “، “يا شهيد نام وارتاح وإحنا نكمل الكفاح”، “بالروح بالدم نفديك يا شهيد” ، “لا إله إلا الله الإرهاب عدو الله”.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية، أن دماء المصريين تسطر مستقبل بحروف من نور تضئ لنا الطريق نحو غد مشرق و مستقبل آمن للمصرين، مؤكدًا على إصرار الدولة المصرية حكومةً وشعبًا على إجتثاث جذور الإرهاب الأسود من كل ربوع مصر والقصاص لكل الشهداء.

أكد أهالي القرية أن الشهيد مثال للقدوة الحسنة لكل شباب القرية و يتميز بالخلق الطيب والسمعة الحسنة بين كل الناس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"