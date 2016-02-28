صور| كوم الضبع بالباجور تشييع جثمان شهيد انفجار مدرعة العريش

شيع الآلاف من أهالي قرية كوم الضبع التابعة لمركز الباجور، اليوم الأحد، جنازة الشهيد المجند محمود السيد فرحات يوسف “20 سنة”، والذي استشهد إثر حادث انفجار مدرعة بالعريش، وحضر الجنازة الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية.

انطلقت الجنازة من مسجد ابو الفتوح بالقرية وشارك في تشييع الجنازة اللواء أحمد السكري مساعد مدير أمن المنوفية والعميد أ .ح علاء فايز من قيادة الجيش الثاني الميداني والعقيد وليد السيد سالم المستشار العسكري لمحافظة المنوفية ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وتعالت هتفات الأهالي المطالبة بالقصاص لدم الشهداء والقضاء على الإرهاب مرددين العديد من الهتافات منها “لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله “، “يا شهيد نام وارتاح وإحنا نكمل الكفاح”، “بالروح بالدم نفديك يا شهيد” ، “لا إله إلا الله الإرهاب عدو الله”.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية، أن دماء المصريين تسطر مستقبل مصر بحروف من نور تضئ لنا الطريق نحو غد مشرق و مستقبل آمن للمصرين، مؤكدًا على إصرار الدولة المصرية حكومةً وشعبًا على إجتثاث جذور الإرهاب الأسود من كل ربوع مصر والقصاص لكل الشهداء.

أكد أهالي القرية أن الشهيد مثال للقدوة الحسنة لكل شباب القرية و يتميز بالخلق الطيب والسمعة الحسنة بين كل الناس.