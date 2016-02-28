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فتحي مبروك: بيسيرو ' المذبوح ' أفضل من جاريدو

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فتحي مبروك: بيسيرو ' المذبوح ' أفضل من جاريدو فتحي مبروك: بيسيرو ' المذبوح ' أفضل من جاريدو

أشاد فتحي مبروك بالبرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق للأهلي، مؤكدًا أنه أفضل من سلفه الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

وقال مبروك خلال استضافته بقناة (المحور): "بيسيرو أعلى فنيًا من جاريدو، ولا أحكم على الأمر من منظور المتفرج أو المشجع".

وأضاف "أتابع كل مباريات الأهلي، للتعرف على حالة اللاعبين، وكذلك بصمة المدرب".

واستدرك مبروك "ولكن بيسيرو عمل في ظروف صعبة للغاية، وتعرض لضغط عصبي شديد قبل توليه المسئولية".

وأتم مبروك "الإعلام ذبح بيسيرو قبل أن يبدأ مشواره مع الأهلي، لأنه هيأ للجماهير أنه مدرب فاشل، لذا كان يتعرض لثورة شديدة في حالة التعادل أو الخسارة".

وكان جوزيه بيسيرو رحل عن الأهلي بشكل مفاجيء ليتولى تدريب بورتو البرتغالي الشهر الماضي، حيث قاد الفارس الأحمر في 12 مباراة بالدوري.

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