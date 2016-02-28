تقرير في الجول – تعرف عن قرب على منافسي الزمالك والأهلي في كأس مصر

بعد إجراء القرعة تسائل عدد من المشجعين حول خصمي الأهلي والزمالك في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، ديروط وشباب الضبعة.

ديروط تخطى المنيا بنتيجة 3-1 ليضرب موعدا مع الأهلي، وفي المقابل تمكن شباب الضبعة من إقصاء ترجي مطروح بنتيجة 2-1 ليقع في طريق الزمالك.

ويستعرض معكم FilGoal.com عبر التقرير التالي بعض المعلومات عن خصمي قطبي الكرة المصرية في كأس مصر هذا الموسم.

ديروط

يحتل الفريق الذي سيواجه الأهلي المركز السادس في المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية بعد أن خاض 14 مباراة.

فاز ديروط في 4 مواجهات وتعادل في 5 وخسر 5 وله من النقاط 17 نقطة، بفارق 20 نقطة عن الأسيوطي متصدر ترتيب المجموعة.

معدل تسجيل ديروط للأهداف في المباراة الواحدة يقدر بـ1.3 هدفا في المباراة الواحدة ويتلقى أهدافا بنفس النسبة.

سجل ديروط 19 هدفا في الدوري وتلقت شباكه 19 هدفا أيضا وفي آخر 5 مباريات لهم بالدوري فاز ديروط في مباراتين وخسر مباراتين وتعادل في واحدة.

هذه هي المشاركة السادسة لديروط في كأس مصر، فأول مشاركاته كانت بالأدوار التمهيدية موسم 2005-2006 وخسر الفريق من الشمس بنتيجة 2-0.

وفي ثاني مشاركات الفريق، خسر ضد بني سويف 3-1 بالدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس مصر 2006-2007، وفي ثالث مشاركة موسم 2008-2009 ودع البطولة أيضا من الأدوار التمهيدية أمام أسوان بعد الوصول للأشواط الإضافية وخسر بنتيجة 3-2.

في موسم 2009-2010 تخطى ديروط خصمه صدفا بنتيجة 2-0 في الدور التمهيدي الأول لكنه اصطدم بالألومنيوم الذي أقصاه في الدور التمهيدي الثاني بنتيجة 1-0.

وتخطى ديروط الأدوار التمهيدية أخيرا لأول مرة له في كأس مصر، بعد أن تمكن من إقصاء غزل دمياط بنتيجة 4-0 في موسم 2013-2014 لكنه سقط بنفس النتيجة امام الإنتاج الحربي في دور الـ32.

شباب الضبعة

خصم الزمالك ليس أفضل حالا من خصم الأهلي، إذ أنه يتذيل المجموعة السادسة من دوري القسم الثاني بـ10 نقاط، وبفارق 23 نقطة عن المتصدر ألعاب دمنهور.

فاز شباب الضبعة هذا الموسم في 3 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة وخسر 10 مباريات وهو أكثر الفرق تعرضا للخسارة في مجموعته.

يسجل شباب الضبعة في المباراة الواحدة 1.2 هدفا، وتتلقى شباكه 1.9 هدفا في المباراة الواحدة.

في آخر خمسة مباريات للضبعة في الدوري فاز في مباراة وحيدة على كوم حمادة وخسر 4 مواجهات آخرها ضد ألعاب دمنهور المتصدر بنتيجة 1-0.

لم يشارك شباب الضبعة ببطولة كأس مصر سوى مرة وحيدة، كانت في عام 2014 حينما تمكن من إقصاء شباب ببا في الأدوار التمهيدية بنتيجة 4-1 ثم الزعفران بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 1-1 لكنه خسر في دور الـ32 أمام المقاولون العرب بنتيجة 4-0.