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ننشر صور حفل قران ضابط سيناء المصاب بحضور وزير الداخلية ومفتى الجمهورية

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ننشر صور حفل قران ضابط سيناء المصاب بحضور وزير الداخلية ومفتى الجمهورية ننشر صور حفل قران ضابط سيناء المصاب بحضور وزير الداخلية ومفتى الجمهورية
حضر اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، إلى مسجد الشرطة وسط تشديدات أمنية بمحيط المسجد ليشهد عقد قران النقيب هيثم عماد طه من قوات الأمن المركزى بشمال سيناء، الذى يعالج بلندن إثر إصابته بأرض الفيروز، إلى مى عصام، التى حرصت على العناية به حتى شفائه ويقوم الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية بتمام عقد القران وسط حالة من السرور والبهجة وتعالت الزغاريد خلال الحفل.
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عقد قران الضابط المصاب بحضور وزير الداخلية (1)

عقد قران الضابط المصاب بحضور وزير الداخلية (2)

عقد قران الضابط المصاب بحضور وزير الداخلية (3)

عقد قران الضابط المصاب بحضور وزير الداخلية (4)

عقد قران الضابط المصاب بحضور وزير الداخلية (5)
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