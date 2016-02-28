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بالصور..العثور على حوت نافق طوله 15 متراً في كلباء

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القت مياه الخليج مساء اليوم بحوت نافق على سواحل محمية القرم في مدينة كلباء، حيث تم العثور على الحوت الذي يبلغ طوله 15 متراً نافقاً بالقرب من شواطئ المحمية، التي انتهت عندها رحلة ذلك الحوت الضخم.

وقد باشرت الجهات المعنية ممثلة بهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة بالتعاون مع بلدية مدينة كلباء التعامل مع الحوت النافق بعد فحصة وأخذ العينات المخبرية لتعرف على فصيلته واسباب نفوقة. 

ويصل إرتفاعة الحوت حسب شهود عيان إلى ما يقارب 6 اقدم، إذ كان عائما منذ امس في مياه الخليج التي رمت به بالقرب من محمية القرم، وقدمت بلدية المدينة أليات كبيرة ومعدات للمساهمة في قطر جثة الحوت، ودفنها.

وابدت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية تعاونها مع الجهات الإعلامية حول منح تفاصيل اكثر عن فصيلة الحوت ونوعة واسباب نفوقة، بعد إكتمال معاينتها للحادثة.

فيما ارجع صيادي المنطقة الظاهرة إلى المعتادة حيث قابلتهم خلال السنوات الماضية مشابة في نفوق حيتان على الشواطئ الشرقية من الدولة خصوصاً مدينة كلباء وإمارة الفجيرة.
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