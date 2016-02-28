الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع فرصة لسقوط بعض الامطار المتفرقة والرياح معتدلة الى نشطة السرعة خاصة فوق البحر والمناطق المكشوفة بعد الظهر مصحوبة بانخفاض فى درجات الحرارة وتكون مثيرة للغبار وبعض الاتربة أحيانا وتكون قوية السرعة فوق البحر خلال الليل وصباح الثلاثاء.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 12 - 28 كم/ساعة صباحا فوق اليابس تصبح شمالية غربية /20 - 30/40 كم/ساعة بعد الظهر والمساء وشمالية غربية / 30 - 45/50 كم/ساعة فوق البحر تصل 55 كم/ساعة خلال الليل وصباح الثلاثاء.

البحر .. متوسط إلى مضطرب نهارا ومضطرب إلى شديد الإضطراب خلال الليل وصباح الغد .. بارتفاع من قدم إلى قدمين وثلاثة أقدام قرب الساحل يصل من قدمين إلى أربعة وخمسة أقدام خلال الليل وصباح الثلاثاء ومن ثلاثة أقدام إلى خمسة وستة أقدام بالعمق يصل من ستة إلى ثمانية وعشرة أقدام خلال الليل وصباح الثلاثاء .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الخامسة و دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة العاشرة و 47 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة العاشرةو 31 دقيقة مساء.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 27 15 85 30 .

> دبي 27 17 85 35 .

> الشارقة 26 14 85 30.

> عجمان 26 14 80 30.

> أم القيوين 27 13 80 30 .

> رأس الخيمة 27 13 85 30 .

> الفجيرة 25 20 95 30.

> العين 39 18 80 20 .

> ليوا 26 15 90 25 .

> الرويس 24 16 85 30 .

> السلع 24 16 85 30.

> دلما 23 17 85 40 .

> طنب الصغرى 23 17 85 40 .

> طنب الكبرى 23 17 85 40 .

> أبوموسى 23 17 85 40.

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