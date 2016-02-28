أخبار عاجلة

برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

Google+ Print
الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

 توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع فرصة لسقوط بعض الامطار المتفرقة والرياح معتدلة  الى نشطة السرعة خاصة فوق البحر والمناطق المكشوفة بعد الظهر مصحوبة بانخفاض فى درجات الحرارة وتكون مثيرة للغبار وبعض الاتربة أحيانا وتكون قوية السرعة فوق البحر خلال الليل وصباح الثلاثاء.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 12 - 28 كم/ساعة صباحا فوق اليابس تصبح شمالية غربية /20 - 30/40 كم/ساعة بعد الظهر والمساء وشمالية غربية / 30 - 45/50 كم/ساعة فوق البحر تصل 55 كم/ساعة خلال الليل وصباح الثلاثاء.

البحر .. متوسط إلى مضطرب نهارا ومضطرب إلى شديد الإضطراب خلال الليل وصباح الغد .. بارتفاع من قدم إلى قدمين وثلاثة أقدام قرب الساحل  يصل من قدمين إلى أربعة وخمسة أقدام خلال الليل وصباح الثلاثاء ومن ثلاثة أقدام إلى خمسة وستة أقدام بالعمق يصل من ستة إلى ثمانية وعشرة أقدام خلال الليل وصباح الثلاثاء .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الخامسة و دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة العاشرة و 47 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة العاشرةو 31 دقيقة مساء.

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    27      15              85       30 .
> دبي                        27      17              85       35 .
> الشارقة                   26       14              85       30.
> عجمان                    26      14              80        30.
> أم القيوين                27       13             80        30 .
> رأس الخيمة             27        13             85       30 .
> الفجيرة                   25       20              95       30.
> العين                     39       18              80       20 .
> ليوا                       26      15               90       25 .
> الرويس                  24      16               85       30 .
> السلع                    24       16               85       30.
> دلما                      23      17               85       40 .
> طنب الصغرى          23      17               85       40 .
> طنب الكبرى            23      17               85       40 .
> أبوموسى               23       17               85       40.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية