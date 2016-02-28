مبروك: السعيد الأفضل في مصر .. وأتمنى أن يكون كل اللاعبين مثل غالي

تحدث فتحي مبروك المدير الفني الأسبق للأهلي عن نجوم الفريق حسام غالي وعماد متعب وعبد الله السعيد ومالك إيفونا.

وأشار مبروك خلال استضافته بقناة (المحور) إلى أن عبد الله السعيد هو أفضل لاعب في مصر، مضيفًا "وأتمنى أن يكون كل لاعبي الأهلي مثل حسام غالي".

وأضاف "غالي لا يفتعل أزمات، بل يريد أن يتحلى كل اللاعبين بالغيرة والحماس والجدعنة، فهو رجل الروح القتالية العالية داخل صفوف الفريق".

وتطرق المدرب المخضرم للحديث عن متعب، قائلاً:"رأيي أن يستمر بالملاعب، ولكن القرار يخصه وحده، ولكن نصيحتي له، أن يستجيب لنداء المدير الفني، وحب الجماهير، ويبعد عن أي أمور تثير المشاكل".

وواصل "متعب مهاجم عندما تحتاجه تجده جاهزًا، مثلما سجل هدف التتويج بكأس الكونفدرالية".

وتابع "إيفونا مهاجم من الطراز الأول، وطالبت بضمه فورًا عندما شاهدت السيرة الذاتية له وبعض أهدافه، أما أحمد الشيخ لا يمكن الحكم على مستواه، إلا عندما يحصل على فرصة".

كما رد فتحي مبروك على وجود "شللية" داخل صفوف الأهلي، متمًا حديثه "الأمر قد يكون مزعجًا للاعبين الصغار، ولكن عليهم احترام أن اللاعبين الكبار بالفريق يرتبطون بصداقة لسنوات طويلة، وهو أمر طبيعي في أي مكان عمل".