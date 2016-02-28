أخبار عاجلة

برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مبروك: السعيد الأفضل في مصر .. وأتمنى أن يكون كل اللاعبين مثل غالي

Google+ Print
مبروك: السعيد الأفضل في مصر .. وأتمنى أن يكون كل اللاعبين مثل غالي مبروك: السعيد الأفضل في مصر .. وأتمنى أن يكون كل اللاعبين مثل غالي

تحدث فتحي مبروك المدير الفني الأسبق للأهلي عن نجوم الفريق حسام غالي وعماد متعب وعبد الله السعيد ومالك إيفونا.

وأشار مبروك خلال استضافته بقناة (المحور) إلى أن عبد الله السعيد هو أفضل لاعب في ، مضيفًا "وأتمنى أن يكون كل لاعبي الأهلي مثل حسام غالي".

وأضاف "غالي لا يفتعل أزمات، بل يريد أن يتحلى كل اللاعبين بالغيرة والحماس والجدعنة، فهو رجل الروح القتالية العالية داخل صفوف الفريق".

وتطرق المدرب المخضرم للحديث عن متعب، قائلاً:"رأيي أن يستمر بالملاعب، ولكن القرار يخصه وحده، ولكن نصيحتي له، أن يستجيب لنداء المدير الفني، وحب الجماهير، ويبعد عن أي أمور تثير المشاكل".

وواصل "متعب مهاجم عندما تحتاجه تجده جاهزًا، مثلما سجل هدف التتويج بكأس الكونفدرالية".

وتابع "إيفونا مهاجم من الطراز الأول، وطالبت بضمه فورًا عندما شاهدت السيرة الذاتية له وبعض أهدافه، أما أحمد الشيخ لا يمكن الحكم على مستواه، إلا عندما يحصل على فرصة".

كما رد فتحي مبروك على وجود "شللية" داخل صفوف الأهلي، متمًا حديثه "الأمر قد يكون مزعجًا للاعبين الصغار، ولكن عليهم احترام أن اللاعبين الكبار بالفريق يرتبطون بصداقة لسنوات طويلة، وهو أمر طبيعي في أي مكان عمل".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"