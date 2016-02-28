لماذا وافق مارتن يول على تدريب الأهلي؟ مبروك يرد

تتوافر في فريق الأهلي عدة مغريات دفعت المدير الفني الهولندي مارتن يول على تدريبه، وفقًا لعدة اعتبارات ذكرها فتحي مبروك.

وأوضح مبروك اعتقاده: "الأهلي متصدر الدوري بفارق ثلاث نقاط، وأنهى جولة كاملة من المسابقة، ولديه فريق جاهز يضم أكثر من 11 لاعبًا دوليًا".

وأضاف خلال استضافته بقناة (المحور): "كل هذه العوامل، جعلت مارتن يول يوافق على تدريب الأهلي دون تردد".

واستدرك: "هل لو كان الأهلي يحتل المركز السادس في الدوري كان سيوافق على تدريبه .. بالطبع لا".

وواصل: "ابتعاد مارتن يول عن التدريب منذ 2013 أمر غير مقلق، إلا في حالة العمل مع نادٍ لا ينافس على البطولات".

وكان النادي الأهلي أعلن عن التعاقد مع مارتن يول لمدة موسم ونصف بصحبة مدرب الأحمال مايكل ليندمان