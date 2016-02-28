تقرير في الجول – ليفربول والخوف ضد سيتي

ليفربول يطمح في الفوز بكأس الرابطة الـ9 له في تاريخه، ومانشستر سيتي يرغب في استعادة النسق والفوز باللقب السادس له.

ليفربول يخشى من الأخطاء الفردية لخط الدفاع ومانشستر سيتي يمتلك خط هجوم ربما هو الأقوى في إنجلترا.

ويستعرض معكم FilGoal.com عبر التقرير التالي نقاط قوة الفريقين ونقاط الضعف قبل المواجهة.

ليفربول

يرغب فريق الحمر في الفوز بلقب كأس الرابطة الـ9 له وأخر مرة فاز بها كانت بركلات الترجيح على حساب كارديف عام 2012.

يعاني الفريق من غياب جوزيف جوميز وداني إينجس وآدام لالانا وبراد سميث وجو ألين وستيفن كوالكر.

معدل تسجيل الحمر للأهداف في المباراة الواحدة يبلغ 1.46، ويخلق الفريق 12.7 فرصة للتهديفة خلال المباراة الواحدة منها 1.11 فرصة صناعة هدف يتم تسجيله خلال المباراة الواحدة.

يسدد ليفربول على المرمى في المباراة الواحدة 16.1 تسديدة منهم 4.8 على المرمى وينجح لاعبوه في إتمام 10.3 مراوغة بالإضافة لاكتساب 9.1 خطأ خلال المباراة ويقع الفريق في مصيدة التسلل بمعدل 2.7.

نقطة ضعف ليفربول تكمن في خط دفاعه الضعيف الذي يستقبل 1.3 هدف في المباراة مقارنة بما يسجله الفريق فهو رقم سيء.

يتلقى الفريق 9.7 تسديدة على مرماه ويمنع 2.5 تسديدة بالإضافة لارتكابه 10.8 خطأ ويقوم الفريق بتشتيت الكرة في المباراة الواحدة بمعدل 25.1.

يسجل ليفربول من الجمل التكتيكية بمعدل 74% من مجمل أهدافه و21% من الكرات الثابتة بالإضافة لـ3% لركلات الترجيح ونفس النسبة للأهداف التي يسجلها الخصم عن طريق الخطأ في مرماه.

يفضل الحمر التوازن في الهجوم على طرفي الملعب من خلال استعمال الطرف الأيسر بنسبة 34% والطرف الأيمن بنسبة 37%.

يتحرك لاعبو ليفربول بصورة كبيرة في منطقة وسط الملعب بنسبة 43% من تحركاتهم كما يضغط الفريق بنسبة 31% من مجمل تحركاته في الثلث الخاص بالخصم.

يسدد ليفربول من أمام المرمى بنسبة 63% والجانب الأيسر بنسبة 20% و50% من تسديداته تأتي من داخل منقطة الـ18 و45% من خارج منطقة الجزاء.

سيتي

مانشستر سيتي يخوض نهائي كأس الرابطة الرابع له وآخر مرة فاز بالبطولة كانت تحت إمرة مانويل بيللجريني عام 2016.

يمتلك مانشستر سيتي قوة هجومية كاسحة للغاية إذ أن الفريق يسجل 2.8 هدف في المباراة الواحدة، ويخلق الفريق في المباراة الواحدة 13.3 فرصة، منهم 1.5 فرصة تهديفية محققة.

يسدد مانشستر سيتي على المرمى في المباراة الواحدة 17.3 تسديدة منهم 5.8 على المرمى، ويقوم الفريق بـ11.1 مراوغة ناجحة بالإضافة لاكتساب 10.2 أخطاء من الخصم ويسقط الفريق في مصيدة التسلل بمعدل 1.5 مرة.

دفاعيا الفريق خلال البطولة الحالية يستقبل معدل هدف وحيد خلال المباراة ويتلقى الفريق 9.1 تسديدة في المباراة ويحجب 1.7 تسديدة، كما يقوم بقطع الكرة 15.8 مرة.

يسجل مانشستر سيتي من الجمل التكتيكية من مجمل أهدافه بنسبة فاعلية 69% ومن الكرات الثابتة 21% ومن المرتدات بنسبة 6% ومن ركلات الترجيح 4%.

يوازن الـ"سكاي بلوز" بين طرفي الملعب في الهجوم باستعمال الجانب الأيمن بنسبة 38% والجانب الأيسر بنسبة 35% من مجموع هجمات الفريق طوال المباراة.

ينشط لاعبو مانشستر يونايتد في منتصف الملعب ومجموع تحركاتهم بنسبة 45% ويضغط في الثلث الخاص بالخصم بنسبة 32%.

مانشستر سيتي يستعمل سلاحه الأقوى بالتسديد من أمام المرمى بنسبة 62% من مجموع التسديدات، ويستغل الفريق نسبة 54% من تسديداته من داخل منطقة الـ18 و45% من خارج منطقة الجزاء.