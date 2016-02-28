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ردا على مرتضى.. أحمد فتحي لـ في الجول: ما المشكلة في مراقبة حفني لعاشور؟

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ردا على مرتضى.. أحمد فتحي لـ في الجول: ما المشكلة في مراقبة حفني لعاشور؟ ردا على مرتضى.. أحمد فتحي لـ في الجول: ما المشكلة في مراقبة حفني لعاشور؟

أبدى أحمد فتحي لاعب الأهلي اندهاشه من انتقاد مرتضى منصور رئيس الزمالك لمدرب الأخير السابق أحمد حسام ميدو حين قال إنه طلب من أيمن حفني صانع الألعاب مراقبة متوسط ميدان الفريق الأحمر حسام عاشور.

وتطرق مرتضى أثناء تقديم مدرب الزمالك الجديد أليكس ماكليش إلى الأخطاء الفنية التي ارتكبها ميدو مشيرا إلى تسببه في خسارة لقاء القمة أمام الأهلي.

وهو ما يراه أحمد فتحي غير منطقي.

وقال فتحي لـFilGoal.com:"أنا مندهش، ما الغريب في هذا الأمر؟"

وأضاف "لماذا تحامل على ميدو لهذه الدرجة؟ منطقي جدا في كرة القدم الحديثة أن الفريق بالكامل يدافع عندما تقطع منه الكرة".

وأردف "لو أن صالح جمعة على سبيل المثال هو المشابه لحفني في الزمالك، هل سيقف لمشاهدتنا في الملعب إذا قطعت منا الكرة؟"

وأتم "هنا لابد أن يقوم بالضغط وتطبيق الرقابة على أحد لاعبي الخصم".

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فيديو اليوم السابع