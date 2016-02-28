فتح باب الترشح لمنصب أمين عام «تنمية جنوب الصعيد» بجزيرة قرامان في سوهاج‎

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج عن فتح باب الترشح أمام العاملين بالوحدات المحلية والمديريات المختلفة بنطاق المحافظة لتولي مسئولية أمين عام مركز تنمية إقليم جنوب الصعيد بجزيرة قرامان في سوهاج، والذي تم إنشاؤه مؤخرًا من قبل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة.

علي أن يقوم شاغل الوظيفة بتسيير الأعمال المالية والإدارية بالمركز،علمًا بأن شاغل الوظيفة أيضًا سيكون بالإنتداب الكامل، وألا يزيد سنه عن 50 عامًا، وحاصل على مؤهل عالي مناسب وله القدرة على التخطيط والمتابعة ، ويتسم بقوة الشخصية.

ووجه المحافظ الشكر للدكتور محمود محمد صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجميع العاملين بالأكاديمية على جهودهم ودورهم البارز في تنمية الأقاليم المصرية عامة والصعيد خاصة، لافتًا إلي أهمية التواجد عن قرب من الوحدات الإنتاجية والاقتصادية لتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي لخدمة أغراض التنمية في محافظات جنوب الصعيد خاصة ، وبما يتماشى مع سياسة الحكومة في دعم وتنفيذ خطط التنمية الإقتصادية والاجتماعية في جميع محافظات الصعيد كافة.