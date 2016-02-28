أخبار عاجلة

برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

فتح باب الترشح لمنصب أمين عام «تنمية جنوب الصعيد» بجزيرة قرامان في سوهاج‎

Google+ Print
فتح باب الترشح لمنصب أمين عام «تنمية جنوب الصعيد» بجزيرة قرامان في سوهاج‎ فتح باب الترشح لمنصب أمين عام «تنمية جنوب الصعيد» بجزيرة قرامان في سوهاج‎

أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج – أرشيفية

 

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج عن فتح باب الترشح أمام العاملين بالوحدات المحلية والمديريات المختلفة بنطاق المحافظة لتولي مسئولية أمين عام مركز تنمية إقليم جنوب الصعيد بجزيرة قرامان في سوهاج، والذي تم إنشاؤه مؤخرًا من قبل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة.

علي أن يقوم شاغل الوظيفة بتسيير الأعمال المالية والإدارية بالمركز،علمًا بأن شاغل الوظيفة أيضًا سيكون بالإنتداب الكامل، وألا يزيد سنه عن 50 عامًا، وحاصل على مؤهل عالي مناسب وله القدرة على التخطيط والمتابعة ، ويتسم بقوة الشخصية.

ووجه المحافظ الشكر للدكتور محمود محمد صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجميع العاملين بالأكاديمية على جهودهم ودورهم البارز في تنمية الأقاليم المصرية عامة والصعيد خاصة، لافتًا إلي أهمية التواجد عن قرب من الوحدات الإنتاجية والاقتصادية لتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي لخدمة أغراض التنمية في محافظات جنوب الصعيد خاصة ، وبما يتماشى مع سياسة في دعم وتنفيذ خطط التنمية الإقتصادية والاجتماعية في جميع محافظات الصعيد كافة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان