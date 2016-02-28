تأجيل نظر «اقتحام سجن بورسعيد» لجلسة غدًا

أجلت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، نظر محاكمة المتهمين بقضية محاولة “اقتحام سجن بورسعيد”، عقب صدور الحكم في قضية “مذبحة الاستاد”، ما أسفر عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة، لجلسة غدًا الإثنين، لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين.

وأمرت بسرعة ورود تقرير الطب الشرعي الخاص بالمتهم وفيق حنفي، كما أمرت باستعجال الصحفية الجنائية لأحد المتهمين.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي و40 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.