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إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

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إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا
أصيب 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام قرية الشيخ علاء بمركز سمالوط شمال المنيا، حيث تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا اللواء رضا طبلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمالوط بشمال المنيا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل أجرة وإصابة 6 أشخاص.

بالانتقال تبين انقلاب سيارة ربع نقل أجرة أمام قرية الشيخ علاء التابعة لدائرة المركز وإصابة 6 أشخاص بسحجات وكدمات وجميعهم مصابون بكسور بالغة وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم؛ تم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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