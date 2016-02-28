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1500 مريض بقرية الجزائر فى العامرية يتلقون الخدمة الطبية من قوافل "الصحة"

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1500 مريض بقرية الجزائر فى العامرية يتلقون الخدمة الطبية من قوافل "الصحة" 1500 مريض بقرية الجزائر فى العامرية يتلقون الخدمة الطبية من قوافل "الصحة"
أقامت وزارة الصحة قافلة طبية علاجية مجانية بقرية الجزائر بمنطقة العامرية بالظهير الصحراوى غرب الإسكندرية، بالتنسيق بين إدارة القوافل الطبية بالوزارة ومديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.

وصرح الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن القافلة التى ضمت 10 عيادات طبية من تخصصات الجراحة والمسالك البولية والأطفال والباطنة والجلدية والعظام والقلب والرمد والانف والأذن ـ شهدت إقبالا كبيرا من أهالى القرية، حيث قامت بتوقيع الكشف الطبى على 1497 مريض من أهالى القرية تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، علاوة على إجراء 452 تحليلا طبيبا.

وأكد حجازى أن القافلة تأتى فى إطار خطة الوزارة لتوفير الخدمة الطبية العلاجية وخاصة خدمة الأخصائى لمواطنى المناطق البعيدة الأكثر احتياجا، من خلال توجيهات الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، وفى ظل دعم كامل من محافظ الإسكندرية المهندس محمد عبد الظاهر، وضمت القافلة 12 طبيب و12 ممرضة و6 صيادلة وفنى معمل ومثقفة صحية و3 مدخلى بيانات، علاوة على الكتبة والإداريين والسائقين والعمال.

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