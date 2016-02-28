أخبار عاجلة

برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"الهياتمى" يتفقد مدرسة السادات الصناعية بالسويس

Google+ Print
"الهياتمى" يتفقد مدرسة السادات الصناعية بالسويس "الهياتمى" يتفقد مدرسة السادات الصناعية بالسويس
تفقد اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس بجولة تفقدية لمدرسة السادات الثانوية الصناعية بنات بمنطقة السادات بحى الأربعين لمتابعة العملية التعليمية وانتظام الدراسة بالمدرسة والالتزام بالحضور والانصراف للمدرسين وتنفيذ البرنامج اليومى للمدرسة وجدول الحصص، والتاكيد على تنمية المواهب لدى العديد من الطالبات ومتابعة الأنشطة المختلفة لورش بالمدرسة.

وأعطى المحافظ تعليماته لمدير التربية والتعليم وحى الأربعين سرعة التنسيق مع قسم شرطة الأربعين للتواجد الأمنى بمنطقة مجمع المدارس بالسادات من اجل حفظ الامن والامان بالمنطقة.

ورافق المحافظ محمد عجمى رئيس حى الأربعين وعبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم ومجدى عبد السلام مدير ادارة شمال السويس التعليمية .

محافظ السويس يفتتح اليوم معرض الكتاب الدولى بمركز شباب المدينة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365