"الهياتمى" يتفقد مدرسة السادات الصناعية بالسويس

تفقد اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس بجولة تفقدية لمدرسة السادات الثانوية الصناعية بنات بمنطقة السادات بحى الأربعين لمتابعة العملية التعليمية وانتظام الدراسة بالمدرسة والالتزام بالحضور والانصراف للمدرسين وتنفيذ البرنامج اليومى للمدرسة وجدول الحصص، والتاكيد على تنمية المواهب لدى العديد من الطالبات ومتابعة الأنشطة المختلفة لورش بالمدرسة.

وأعطى المحافظ تعليماته لمدير التربية والتعليم وحى الأربعين سرعة التنسيق مع قسم شرطة الأربعين للتواجد الأمنى بمنطقة مجمع المدارس بالسادات من اجل حفظ الامن والامان بالمنطقة.

ورافق المحافظ محمد عجمى رئيس حى الأربعين وعبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم ومجدى عبد السلام مدير ادارة شمال السويس التعليمية .

محافظ السويس يفتتح اليوم معرض الكتاب الدولى بمركز شباب المدينة