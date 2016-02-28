هانى أباظة: إدارة محافظ الشرقية أدت لزيادة التعديات على الأراضى الزراعية

قال النائب هانى أباظة عضو مجلس النواب عن دائرة مركز الزقازيق، بمحافظة الشرقية، إن التعديات على الأراضى الزراعية زادت بشكل مخيف فى الفترة الأخيرة بمختلف مراكز المحافظة، خاصة فى بلبيس ومنيا القمح والزقازيق، وذلك يرجع لأن المحافظ الحالى يدير المحافظة من مكتبه.

وأضاف "أباظة"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المسئولين لم يقوموا بدورهم المنوط به من توجيه الوحدات المحلية، لملاحقة المخالفين للقانون، وتحرير المحاضر اللازمة، وأن المواطنين أصبحوا يبنون على الأراضى الزراعية فى واضح النهار وبعلم المسئولين، لدرجة أن هناك مبانى بالقرب من وحدات محلية، ودون أى تدخل من النواب.

وأرجع "أباظة" تزايد ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية مؤخرًا، إلى تجاهل اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية الحالى، لمشاكل الإقليم، وعدم نزوله للشارع وتجاوبه من النواب والمواطنين، فضلاً عن أن تأشيرته على طلبات النواب لم يعتد بها خارج مكتبه.

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