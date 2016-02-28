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مركز الزقازيق يدشن برنامح لعلاج غير القادرين

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مركز الزقازيق يدشن برنامح لعلاج غير القادرين مركز الزقازيق يدشن برنامح لعلاج غير القادرين
دشن على الصناديلى رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع مديريه الشئون الصحيه بالشرقية، برنامج علاج غير القادرين بالمدينه والوحدات المحلية التابعة لها، تحت إشراف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة.

و أكد "الصناديلى" فى تصريحات صحفية اليوم، أن البرنامج يهدف إلى إقامة نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد، لتوسيع المظلة التأمينية للاهتمام بغير القادرين كمرحلة أولى، باعتبارهم فئة ذات أهمية اجتماعية قصوى لتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتحقيق
>العدالة الاجتماعية، ودعم الفئات غير القادرة كمطلب أساسى لثورتى 25 يناير و30 يونيو.

و ذكرت الدكتورة عنان الشيخ مسئولة البرنامج بالصحة، أنه سيشمل غير القادرين، و هم فئات العمالة الموسمية وغير المنتظمة، وكذلك غير القادرين عن طريق الاستهداف الجغرافى بالقرى والوحدات المحليه.


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