أخبار عاجلة

برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

مكياج يجعلك تبدين أصغر سناً

Google+ Print

الأحد 28-02-2016 14:10

إذا تجاوت الثلاثين من عمرك، وتعانين من جفاف في البشرة وبعض الخطوط والتجاعيد على بشرتك، فعليك أن تتبعي أسرار "سيدتي نت" حتى تبدو بشرتك أصغر عمراً ممّا هي عليه.
وكلّ ما عليك فعله للحصول على هذه البشرة الوردية المشدودة دائماً هو التالي:

قد يعجبك : 


1.التخلي عن كريم الأساس: الأساس يساعد على ظهور علامات الشيخوخة أكثر على البشرة؛ فاستعيضي عن الأساس بالكريم التمهيدي أو الكريم المرطّب لتضيفي الرطوبة والنضارة إلى بشرتك.
2.تجنبي مكياج العيون المبهرج: مع تقدّم العمر، تبدو العيون أكثر انخفاضاً؛ لذا اكتفي بوضع الكحل على خط الرموش العلوي والسفلي ليعزّز ذلك من شكل عينيك.
3.الحواجب الطبيعية: عند التقدم في العمر، تخفّ الحواجب، ويتغير لونها باتجاه اللون الأبيض؛ لذا عليك دائماً أن تستخدمي قلم الحواجب لملء الفراغات.
4.البعد عن أحمر الشفاه: يظهر أحمر الشفاه مدى ترهّل الشفاه ومدى وجود خطوط دقيقة حولها؛ لذا قومي باستبداله بالمرطب البسيط ذي اللون القريب من شفتيك.
5.تبييض الأسنان: الأسنان البيضاء تعطيك مظهراً أفضل وسناً صغيرة؛ لذا احرصي على الحصول على أسنان ناصعة البياض.
6.النوم الجيد: إذا كان يبدو على بشرتك وعينيك التعب والإرهاق، فعليك أخذ قسط كاف من النوم ليلًا.
7.التخلص من الهالات السوداء: احرصي على وضع كريمات العين الغنية بالريتينول والهيدروكينون وفيتامين C للتقليل من الهالات السوداء مع استخدام كريم إخفاء جيد حول العين، بحيث يكون قريباً من لون بشرتك.

تابعي أيضاً:

مكياج عيون على طريقة بطلة حب أعمى

مكياج طبيعي على طريقة نجمات Grammy Awards 2016

كونتورينغ القلوب على يوتيوب لـ مكياج يوم الحب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف "

ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف "

خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه

خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه