مكياج يجعلك تبدين أصغر سناً

إذا تجاوت الثلاثين من عمرك، وتعانين من جفاف في البشرة وبعض الخطوط والتجاعيد على بشرتك، فعليك أن تتبعي أسرار "سيدتي نت" حتى تبدو بشرتك أصغر عمراً ممّا هي عليه.

وكلّ ما عليك فعله للحصول على هذه البشرة الوردية المشدودة دائماً هو التالي:

قد يعجبك :



1.التخلي عن كريم الأساس: الأساس يساعد على ظهور علامات الشيخوخة أكثر على البشرة؛ فاستعيضي عن الأساس بالكريم التمهيدي أو الكريم المرطّب لتضيفي الرطوبة والنضارة إلى بشرتك.

2.تجنبي مكياج العيون المبهرج: مع تقدّم العمر، تبدو العيون أكثر انخفاضاً؛ لذا اكتفي بوضع الكحل على خط الرموش العلوي والسفلي ليعزّز ذلك من شكل عينيك.

3.الحواجب الطبيعية: عند التقدم في العمر، تخفّ الحواجب، ويتغير لونها باتجاه اللون الأبيض؛ لذا عليك دائماً أن تستخدمي قلم الحواجب لملء الفراغات.

4.البعد عن أحمر الشفاه: يظهر أحمر الشفاه مدى ترهّل الشفاه ومدى وجود خطوط دقيقة حولها؛ لذا قومي باستبداله بالمرطب البسيط ذي اللون القريب من شفتيك.

5.تبييض الأسنان: الأسنان البيضاء تعطيك مظهراً أفضل وسناً صغيرة؛ لذا احرصي على الحصول على أسنان ناصعة البياض.

6.النوم الجيد: إذا كان يبدو على بشرتك وعينيك التعب والإرهاق، فعليك أخذ قسط كاف من النوم ليلًا.

7.التخلص من الهالات السوداء: احرصي على وضع كريمات العين الغنية بالريتينول والهيدروكينون وفيتامين C للتقليل من الهالات السوداء مع استخدام كريم إخفاء جيد حول العين، بحيث يكون قريباً من لون بشرتك.

تابعي أيضاً:

مكياج عيون على طريقة بطلة حب أعمى

مكياج طبيعي على طريقة نجمات Grammy Awards 2016

كونتورينغ القلوب على يوتيوب لـ مكياج يوم الحب