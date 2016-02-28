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تبييض ونزع شعر المنطقة الحساسة بالشمع البرازيلي

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الأحد 28-02-2016 18:56

تطرح النساء عادة أسئلة عدة بشأن إزالة شعر المناطق الحساسة،  مثل: ما هي الطريقة المناسبة لذلك؟ وهل هي مؤلمة؟ وكيف يمكننني تطبيقها؟ وهل هي آمنة؟
إليك الشمع البرازيلي، فهو طريقة جديدة تخلّصك من كلّ شعر البيكيني بطريقة سريعة وآمنة.

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الشمع البرازيلي
انتشرت هذه الطريقة في البرازيل، قبل أن تنتقل إلى أوروبا؛ وها هي تصل إلى العالم العربي. ترتكز هذه الطريقة على نزع شعر المنطقة الحساسة بالكامل، عبر تطبيق الشمع البرازيلي الساخن بشكل سريع على كلّ أمكنة الشعر. تختلف هذه التقنية عن إزالة الشعر بالشمع العادي، من حيث نوعية الشمع المستخدم وطريقة تطبيقه، التي تقتصر على طلي الشمع البرازيلي الساخن مباشرة على البشرة بواسطة الأعواد الخشبية. لكن هذه التقنية مؤلمة ولا يمكن استخدامها سوى عندما ينمو الشعر جيداً.

نصائح:
•بعض الصالونات تقدّم كريم مخدراً لتخفيف الألم. ننصحك باستخدامه إذا كنت لا تستطيعين التحمل.
•قد تحتاجين أولاً إلى تجربة بيكيني الشمع قبل اختيار الشمع البرازيلي.
•ضعي كريم الترطيب لتهدئة المنطقة بعد الانتهاء، وارتدي ثياباً واسعة ومريحة.

الإيجابيات:
-تقلّ سماكة الشعرة بعد عدة جلسات من الشمع البرازيلي.
-تساعد هذه الطريقة على تبييض المنطقة الحساسة.
-ينمو الشعر ببطء بعد إزالته بهذه الطريقة.

السلبيات:
-تعتبر هذه الطريقة مؤلمة.
-عليك انتظار الشعر حتى ينمو جيداً قبل إزالته مجدّداً بالشمع البرازيلي.

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