صور| «غادة والي» تشهد الحفل الختامي لأنشطة الأندية الثقافية والاجتماعية

شهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي الاحتفال السنوي الختامي لأنشطة الاندية الثقافية والاجتماعية على مسرح وزارة الشباب والرياضة وقد تم خلال الحفل تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى على مستوى الجمهورية في مسابقات دوري الأندية الاجتماعية لعام 2015 والتي ضمت 14 نشاطا متنوعا حيث بلغ عدد الفائزين هذا العام 211 فائزا من اجمالي ألفي مشارك بالأنشطة المتنوعة في تلك الأندية مثل الرسم والمسرح والغناء والقاء الشعر إضافة الى الأنشطة الرياضية.

وتم تكريم 18 محافظة فائزة بالإضافة الى نادي مركزي وقد جاءت محافظة الشرقية في المركز الأول وحصلت على الدرع العام للأندية لعام 2015 تلتها في المركز الثاني محافظة الإسماعيلية ثم في المركز الثالث محافظة القاهرة.

وقد تخلل الحفل تقديم بعض العروض الموسيقية والغنائية والعروض المسرحية من آداء شباب الأندية حيث أبدت الوزيرة اعجابها بتلك العروض ودعت الى المزيد من الاهتمام بالشباب وحمايتهم من الظواهر السلبية التي قد تؤثر عليهم ووضع البرامج المناسبة التي تفي باحتياجاتهم وتساعد على تنمية شخصيتهم وبث روح الانتماء والولاء لديهم.

وعبرت الوزيرة عن اعجابها بصوت إحدى الفائزات ورشحتها للانضمام لكورال أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب.