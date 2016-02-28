مسؤول يمني: اشتباكات بين مسلحين وحرس قصر الرئاسة في عدن

قال مسؤول محلي وسكان، إن مسلحين يمنيين اشتبكوا مع جنود يحرسون قصر الرئاسة في مدينة عدن بجنوب اليمن، يوم الأحد، وذلك في مواجهة نادرة بين قوى كانت متحالفة في السابق.

وتمارس الحكومة اليمنية عملها من عدن وتكافح لبناء جيش وطني ودفع رواتب أفراده ومن بينهم مقاتلون حاربوا معها فيما استغل مقاتلو تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة الحرب الأهلية المستمرة منذ عشرة شهور لتوسيع نطاق وجودهم في المدينة.

وبحسب رويترز قال مسؤول محلي إن المهاجمين يتبعون المقاومة الشعبية الجنوبية وكانوا يرغبون في مقابلة كبار المسؤولين في القصر بشأن تكاليف علاج مقاتلين أصيبوا في هجوم سابق.