“حجازي” يشهد إحدى المراحل الرئيسية للمشروع التكتيكي بالمنطقة الشمالية العسكرية

شهد الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اليوم الأحد، إحدى المراحل الرئيسية للمشروع التكتيكى الذى نفذته إحدى الوحدات المدرعة بالمنطقة الشمالية العسكرية باستخدام مقلدات الرماية ” المايلز “، والذى يأتى فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وقال المتحدث العسكري، العميد أركان حرب محمد سمير، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن المرحلة تضمنت دفع الأنساق المدرعة والميكانيكية لإقتحام الحد الأمامى للدفاعات الرئيسية ، وتطوير الهجوم للاستيلاء على خطوط ذات أهمية حيوية، وصد الهجوم المضاد والوصول إلى خط حيوى وتأمينه وإستكمال تنفيذ باقى المهام.

وناقش رئيس الأركان قادة الوحدات المقاتلة والمعاونة المشاركة فى أسلوب تنفيذ المهام المكلفين بها ، وكيفية التعامل مع المواقف التكتيكية المفاجئة التى يمكن التعرض لها أثنـاء إدارة العمليات.

وأشاد بالجهد الذى تبذله المنطقة الشمالية بالتعاون مع القوات البحرية لتأمين الجبهة الداخلية وحماية السواحل المصرية فى نطاق المسئولية وتنفيذ كافة الأنشطة والمهام التى تسند إليهم لمجابهة المواقف والتحديات التى تستهدف أمن مصر القومى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.

وأشاد بالأداء المتميز لكافة القوات المشاركة فى المشروع ، مؤكداً على ضرورة البعد عن النمطية فى تخطيط وتنفيذ المهام والأنشطة التدريبية ، مع الإهتمام بالتدريب التخصصى للعناصر الإدارية والمعاونة ، وإستغلال التطور الذى شهدته المنظومة التدريبية داخل القوات المسلحة للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة القتالية.

حضر المرحلة عدد من كبار قادة القوات المسلحة.